Hotshots mosuway pagsulod sa Q-Finals

Seguradong luna sa crossover best-of-five quarter-finals ang tinguha sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots samtang kinabuhi maoy isugal sa NorthPort Batang Pier sa panagharong sa duha ka mga kampo sa main game karong Biyernes sa gabii, Septiyembre 20, 2024, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup sa Ninoy Aquino Stadium.

Ang Hotshots kasamtangang naa sa ikaupat nga luna sa Group A dala ang 4-4 nga rekord samtang nagsunod kanila ang Batang Pier nga naghupot og 3-5 nga baraha.

Kon modaog ang Hotshots ning sangkaa, hayan segurado na silang sulod sa quarter-finals bisan unsa pa’y resulta sa sunod ug katapusan nilang tahas sa group stage.

Sa ilang bahin, ang Batang Pier hingpit na nga masangit sa kaw-it sa panamilit kon mapilde sila ning sangkaa.

Grabe kamahinungdanon alang sa Batang Pier kining duwaa hinungdan nga gilaumang ipagawas nila ang tanan nilang ikabuga aron magpabi­ling buhi ang ilang paglaom sa sunod round. Ang nakaapan lang, mo­kom­bati ang Batang Pier nga wala’y import.

Ang import sa Batang Pier nga si Venky Jois nakatakdang operahan ning adlawa tungod sa iyang angol (torn Achilles).

“Too late to bring in an import replacement. Kailangan pa ng FIBA clearance,” pasa­bot ni NorthPort governor Erick Arejola.

Kon buot hunahunaon, sagol milagro na ang makaluwas sa Batang Pier gumikan kay kon modaog man gani silang ning sankaa, ilaha man ikaharong ang Group A leader nga TNT Tropang Giga sa sunod ug katapusan nilang tahas sa group stage.

Sa laing bahin, mahinungdanon sab nga misyon ang sagubangon sa NLEX Road Warriors sa ilang pagpakigsangka sa Phoenix Super LPG Fuel Masters sa premirong duwa.

Ang Road Warrios, nga adu­nay 3-5 nga rekord, ka­sam­tangang nakigbahin sa Blackwater Bossing sa ikaupat nga puwesto sa Group B. Kon modaog ang Road Warriors, hayan moamag ang ilang paglaom nga makasulod sa quarter-finals.

Sa ilang bahin, garbo na lang ang kombatihon sa Fuel Masters ning sangkaa tungod kay wala na man sila paglaom nga makaabante.

Ang Fuel Masters nangiwit sa Group B bitbit ang 1-8 nga rekord. / ESL