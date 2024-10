Hotshots, Painters magtiwas

Magtiwas karong Sabado sa gabii, Oktubre 5, 2024, ang Rain or Shine Elasto Painters ug Magnolia Chicken Timplados Hotshots sa deciding Game 5 sa quarter-finals series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.

Ang modaog ning patay-o-buhi nga engkuwentro moabante sa best-of-seven semi-finals series kontra sa defending champions TNT Tropang Giga samtang ang mapilde mosunod sa mga nanamilit sa komperensya.

Sa nag-unang upat ka mga duwa sa series, nagginabsanay ang duha ka mga kampo diin mingdaog ang Elasto Painters sa Game 1, 109-105, ug Game 3, 111-106, samtang ningpatigbabaw ang Hotshots sa Game 2, 121-69, ug Game 4, 129-100.

Basi ning maong mga resulta, makonsiderar nga inilog ang Hotshots kay pulos linubnganay man ang ilang kadaugan kumpara sa nahimo sa Elasto Painters.

Apan alang sa duha ka mga kampo, kining maong duwa usa ka pagsukod sa determinasyon ug paningkamot sa ilang mga magduduwa.

“Yung experience of playing a Game 5, of being in a winner-take-all situation, sa akin, kasama na ng build up yun. We’re always getting better every playoff game that we played,” matod ni Elasto Painters coach Yeng Guiao nga napatik sa www.pba.ph.

Nahimo sa Hotshots ang dakong daog sa Game 4 bisan wala ang ilang sinaligang big man nga si Zav Lucero, kinsa naangol (concussion) sa Game 3 human nabundak ang iyang ulo sa sawog atol sa inilugay sa bola.

“Concussion protocol. Medyo masakit pa yung ulo niya,” matod ni Magnolia coach Chito Victolero kabahin ni Lucero.

Hinuon, posibleng makabalik na pagduwa si Lucero ning higayuna ug seguradong makahatag kini og dugang kadasig sa Hotshots.

Gilaumang mas pisikal ang kombati ning higayuna.

“Kailangan mas prepared kami for a very physical game,” matod ni Guiao. / ESL