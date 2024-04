House and lot gisaad sa maka gold medal

Usa ka bonanza nga insentibo—balay ug lote—mao na say gitagana alang sa bulawang medalya nga madaug sa usa ka Filipino nga atleta sa Paris Olympics.

“If I gave houses and lots to the medalists in the Tokyo Olympics, why can’t I do it again for Paris,” matod ni Philippine Olympic Committee (POC) president Abraham “Bambol” Tolentino sa opisyal nga paglusad sa POC-Cignal TV partnership kaniadtong Huwebes sa “Isang Daang Taon Laban Para sa Bayan: Celebrating 100 Years of Filipino Excellence in the Olympics” sa Launchpad Building headquarters sa Cignal sa Mandaluyong City.

Si Tolentino, sa iyang kapasidad isip hepe sa POC ug mayor sa Tagaytay City, nihatag og mga balay ug lote sa mga meda­list sa nasod sa Tokyo 2020 Olympics—ang gold medalist weightlifter nga si Hidilyn Diaz-Naranjo ug ang boxing silver medalists nga sila Nesthy Petecio ug Carlo Paalam.

Apan tungod sa windfall sa mga medalya—labing daghan sa bisan unsang delegasyon sa Pilipinas sa quadrennial Games—­gihatagan sab ni Tolentino si boxer Eumir Felix Marcial og kaugalingong house and lot alang sa iyang bronze medal.

Ang compound diin nahimu­tang ang balay sa tulo ka mga boksidor sa Tagaytay City gitawag na karon og Olympic Village.

“Our gold medalist, one or more, in Paris fully deserves this reward for their hard work, dedication and love for sport and country,” ingon ni Tolentino.

Ang mga Pinoy nga atleta nga mosalmot sa Paris makabaton og pribilihiyo sa usa ka bulan nga training camp sa La Moselle sa Metz nga kompleto sa training facilities alang sa bisan unsang sport, board ug lodging.

Kon si Tolentino nisaad og house and lot, dinhi sa Sugbo, si manlala­ban Au­gusto Go ni­saad og P1 million sa du­ha ka mga atle­ta sa Univer­sity of Ce­bu (UC) nga naka qualify sa Paris Olym­pics kon sila ma­ka­dala og me­dalya sa ma­tag upat ka tuig nga kompetisyon sa paugnat sa kusog. / REV