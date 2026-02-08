House-to-house PhilSys ID registration gipahigayon sa DSWD-7 alang sa 4Ps

Padayon ang Department of Social Welfare and Development (DSWD)-7 sa pagparehistro sa mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) alang sa Philippine Identification System Identification Card o PhilSys ID sa tibuok Central Visayas, ubos sa pakigtambayayong sa Philippine Statistics Authority (PSA).
Sumala sa DSWD 7, gihimo ang registration sa nagkalainlaing siyudad ug lungsod sa rehiyon aron masiguro nga walay mabiyaan nga benepisyaryo.
Lakip sa ilang pamaagi ang house-to-house registration alang sa mga bedridden ug vulnerable nga miyembro sa 4Ps nga dili na makaadto sa mga registration site.
Tumong sa maong inisyatiba nga maabot ang tanang panimalay nga sakop sa 4Ps ug mahatagan sila og access sa National ID authentication services.
Base sa labing bag-ong datos hangtod Pebrero 4, 2026, mokabat na sa 79,874 ka mga benepisyaryo o 45.81 porsiyento sa kinatibuk-ang target nga 174,348 ka 4Ps beneficiaries sa rehiyon ang nakarehistro na alang sa PhilSys ID.
Giawhag ni DSWD 7 Director Shalaine Marie Lucero ang mga wala pa makarehistro nga 4Ps beneficiaries nga moduol sa labing duol nga PSA office o moapil sa mga nakatakdang National ID registration activities sa ilang tagsa-tagsa ka lugar.
Matod pa ni Lucero, dako ang kamahinungdanon sa PhilSys ID alang sa mga benepisyaryo sa 4Ps tungod kay kini maghatag og mas paspas ug hapsay nga pag-avail sa mga programa sa gobiyerno ug social protection services.
Pinaagi sa usa ka balido nga government ID, maminusan ang mga kalangan sa proseso, dokumento, ug verification.
Gipasiugda sab niya nga importante ang National ID dili lamang alang sa 4Ps beneficiaries kondili apil sab sa mga dili sakop sa programa, ilabi na kadtong mag-avail sa ubang serbisyo sa DSWD sama sa Assistance to Individuals in Crisis Situations (AICS).
Klaro sab nga mas ipatuman kini sa repeat clients o kadtong nakadawat na og ayuda kaniadto.
Dawaton nga porma sa PhilSys ID ang PVC o plastic card, ang ePhilID nga giimprinta sa papel, ug ang digital copy nga makuha pinaagi sa eGovPH mobile application.
Gamiton sab sa DSWD ang BBM o Basta Beripikado, Mabilis ang Serbisyo nga web-based platform aron mapaspasan ang verification ug pag-update sa datos sa mga benepisyaryo.
Pinasikad sa Republic Act 11055, ang PhilSys ID maoy opisyal nga single valid proof of identity alang sa mga Pilipino ug resident aliens nga magpasayon sa daghang transaksyon sa publiko ug pribadong sektor. / PR