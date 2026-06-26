Housing nagpabiling labing dakong hagit sa urbanisasyon sa Mandaue

Giila ni Mandaue City Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano nga ang puy-anan mao gihapon ang labing dakong hagit sa siyudad, tungod sa nagkadako nga panginahanglan alang sa relocation sites samtang nagpadayon ang paspas nga urbanisasyon ug limitado ang luna alang sa kalambuan.
“Gawas sa baha ug trapiko, nga kanunayng anaa ug dili gyud hingpit nga mawagtang, ang housing mao ang labing dakong hagit. Dili namo gustong magbalhin og bisan kinsa gawas kung adunay andam ug husto nga relocation site alang kanila,” matod ni Ouano.
Niingon ang mayor nga nagpadayon ang siyudad sa pagpalapad sa socialized housing program pinaagi sa pagtukod og mga residential building sa Barangay Tipolo samtang nakigtambayayong kini sa 4PH housing program sa nasudnong gobiyerno aron mapahimuslan ang anaa nga luna pinaagi sa mga vertical housing projects.
“Nasabtan kaayo nako ang ilang kahimtang tungod kay dinhi man sila nagtrabaho. Apan mao usab kana ang hinungdan nganong dako kaayo kini nga hagit alang sa among siyudad,” pasabot sa mayor.
Iyang giingon, nga tinguha sa mga residente nga mas gustong magpabilin sa Mandaue bisan adunay mga kapilian nga relocation gawas sa siyudad.
Dugang ni Ouano nga nangandam ang siyudad alang sa umaabot nga mga imprastraktura pinaagi sa pagtinguha nga madugangan ang budget ngadto sa P5 bilyones sa sunod tuig, samtang gipadayon usab ang public-private partnerships aron makahatag og dugang kita alang sa puy-anan, panglawas, edukasyon, ug uban pang prayoridad nga mga proyekto. / ABC