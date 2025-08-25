Housing project sa Azzela ‘way klaro’

KAPIN sa 100 ka mga indibidwal ang nangayo og refund ug accountability gikan sa Azzela Properties human sa pipila ka tuig nga paghuwat sa ilang gisaad nga balay, nga hangtod karon wala gihapon matuman.
Ang mga home buyer, nga girepresentahan ni Annie Reniva, nibutyag nga nadani sila sa pag-invest sa mga pre-selling projects sama sa Azienda Azzella (upat ka phases), Azella Heights, Zen High, ug Zen Prime.
Gipamaligya kini isip mga “prime residential and commercial developments” sa lungsod sa Minglanilla, Dakbayan sa Sugbo.
Daghang home buyers ang nagpa-reserve sa ilang mga unit gikan sa Marso hangtud Hunyo 2020, sa wala pa ang pandemic, human sila gidasig sa “360-degree views” ug sa assurance nga magpadayon ang construction bisan pa sa mga restriksyon.
Matud pa sa mga home buyers, ang ilang equity payments mokabat gikan sa P250,000 hangtod sa P2.2 milyon, nga gibayran sulod sa upat ka tuig.
Ang uban kanila nabayran na ang tanan, lakip na ang equity ug transfer fees, ug gilauman nga ma-turn-over na ang ilang mga unit pagka-2023.
Apan, bisan pa sa full payments, wala gyud maturn-over ang mga unit.
Usa ka home buyer ang nakabayad og P960,000 sa equity, ang lain P1.1 milyon, ug ang usa pa P482,000—apan matud pa nila, wala gyud gihapon sila makakita og kalamboan sa maong proyekto.
Sugod niadtong 2023, namatikdan sa mga home buyers kining maong mga problema.
Samtang gibasol sa Azzela ang pandemya ug sa ulahi ang Typhoon Odette niadtong 2021, gipunting sa mga reklamante nga ang kompanya misaad og “continuous construction” ug wala gyud sila gipahibalo bahin sa mga paglangay.
“They misled us. They breached the contract,” matud sa usa ka buyer.
Si Loyd Adlawan, ang CEO sa Azzela Properties Development and Corporation, sa ulahi nisulti kanila nga Phase 3 ug 4 ang kinahanglang unahon, apil na ang road development, sa dili pa magpadayon ang trabaho sa ubang mga unit.
Apan matud pa sa mga home buyers, dili na angay dawaton ang maong mga rason human sa daghang katuigan nga paghuwat.
Ang grupo nangayo og tabang sa mga lokal nga opisyal pinaagi sa courtesy call uban sa mayor.
Human niini, gi-endorso sila sa Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD).
Sumala sa mga reklamante, gipahibalo sila sa DHSUD nga ang matag proyekto kinahanglang dunay license to sell ug girekomendar ang 50 porsyento nga refund.
Gikataho nga nagsugod ang Azzela sa pag-refund sa pipila ka mga home buyers, apan sa gagmay lang nga installments nga P5,000 matag bulan.
Matud pa sa mga reklamante, dili na lang kwarta ang isyu.
Daghan ang naghulagway sa kasinatian isip “mentally and emotionally exhausting.”
“This has caused us so much mental stress. It’s not just about money anymore it’s about justice for all homebuyers,” matud sa usa sa nga nabiktima.
Ang grupo nagplano karon og legal nga lakang, apil na ang posibleng pagsudo og kasong kriminal ug civil batok sa developer.
Ang uban gusto usab nga amendahan ang kasamtangang housing laws aron makahatag og mas lig-on nga proteksyon sa mga home buyers batok sa susamang mga scheme.
“We want our money back. We want the projects closed. But more importantly, we want accountability so this won’t happen again to others,” matud sa mga home buyers. /CAV