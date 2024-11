Howard di makaduwa sa Converge

Sa pagtugot sa Philippine Bas­ketball Association (PBA) nga wagtangon ang height limit sa imports sa umaabot na 49th Season Commisio­ner’s Cup, daghan ang nagdahom nga makaduwa na ang kanhi NBA star nga si Dwight Howard.

Apan sukwahi sa gilaoman sa fans, di mahilakip ang kanhi 3-time Defensive Pla­yer of the Year tu­ngod sa lain nga commitment niini.

Matod ni Charles Tiu nga ang management milantaw nga paduwaon si Hoard og balik sa Strong Group Athletics (SGA).

“Dwight wasn’t available, as he had some commitments, so it didn’t materialize. We'll look to bring him back in our Strong Group team for Dubai next year,” sigon ni Tiu, kinsa mao ang concurrent FiberXers assistant ug ang head coach sa SGA.

Kahinumodman nga niduwa sa Howard ubos sa SGA sa Dubai International Basketball Championship karong tuiga. Ang 6-foot-10 nga center usa ka All-Star player sa iyang kasikatan sa NBA. Nasulod si Howard sa liga tuig 2004 ubos sa Orlando Magic isip 1st overall pick.

Walo ka tuig siya miduwa sa Magic ug nasulod ang team sa NBA Finals diin gilupig sila sa Los Angeles Lakers niadtong 2009.

Human sa iyang pagduwa sa Magic, nabalhin sa Howard sa Lakers, Houston Rockets, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Washington Wizards, dayon nabalik sa Lakers diin midaog kini og titulo sa bubble tuig 2020.

Tungod kay di pwede si Ho­ward sa FiberXers, ang team nagplano nga mokuha kang NBA G League and Japan B.League player Cheick Diallo.

“Diallo is a bit younger, fresher legs,” padayag ni Tiu sa artikulo sa SPIN.ph. “He also communicates well and is a very solid team player who will do what it takes for us to win. He will help our locals get better.” / RSC