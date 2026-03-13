Howard opisyal na miretiro sa NBA

Pinaagi sa social media, gibutyag ni Dwight Howard nga opisyal na siyang niretiro sa National Basketball Association (NBA) kagahapon, Biyernes, Marso 13, 2026 (PH time).
Daghan ang nagtuo nga niretiro na ang gianggaan og “Superman” hilabi na kay napahiluna na kini sa Naismith Basketball Hall of Fame niadtong 2025.
Apan nasuta nga wala pa gyud diay opisyal nga nianunsiyo sa iyang pagretiro si Howard, bisan katapusan kining nagduwa sa NBA niadto pang 2022.
“I figured it's time to move on from Superman!" tipik sa mensahe ni Howard sa iyang social media account. / Gikan sa wires