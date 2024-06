Howard posible moduwa vs. Gilas

Makigkombati ang Gilas Pilipinas batok sa Taiwan Mustangs karong Lunes, Hunyo 24, 2024, sa usa ka exhibition game sa Philsports Arena sa Manila sa dili pa kini moasdang sa Europe.

Ning sangkaa, adunay posibilidad nga manuwa alang sa Mustangs ang National Basketball Association (NBA) legends nga sila si Dwight Howard, DeMarcus Cousins ug Quinn Cook.

Hinuon, gipasabot ni Mustangs Filipino coach Chris Gavina nga wala pa’y kaseguroan nga makaduwa ang tulo ka kanhi magduduwa sa NBA.

Apan giklaro ni Gavina nga ilahang buhaton ang tanan nga makaduwa ang nangahisgutan.

“Quinn Cook and Cousins are eager to play but we’re trying our best in such a short time to make it happen,” batbat ni Gavina nga napatik sa www.spin.ph.

“But as I told coach Richard (Del Rosario, Gilas team manager) and coach Jong (Uichico) that I couldn’t promise them Dwight, Cook, and Cousins would be able to show up.”

Si Gavina, kinsa kanhi coach sa Rain or Shine Elasto Painters sa Philippine Basketball Association (PBA), nipasabot nga ningpirma na og kontrata ang tulo ka mga ex-NBA sa Mustangs apan alang lang sa The Asian Tournament nga sugdan karong Hulyo 26, 2024 sa Taipei, Taiwan.

Human nila sangkaon ang Mustangs, ang Gilas mobiyahe sa gawas sa nasod aron kontrahon ang national teams sa Turkey ug Poland alang sa laing tune-up games.

Tipik kini sa preparasyon sa Gilas alang sa katapusang Olympic Qualifying Tournament nga ipahigayon karong Hulyo 2-7 sa Latvia. / ESL