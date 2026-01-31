Howard posible nga moduwa sa PBA

Ang beteranong big man nga si Dwight Howard posibleng makaduwa sa Pilipinas alang sa Macau Black Bears sa Philippine Basketball Association (PBA) kon mosubay ang giplano sa top management sa maong team.
Kahinumdoman nga nipahibaw na daan ang Black Bears nga gusto nilang moapil sa PBA isip guest team sa Commissioner’s Cup sa ika-50 nga season sa liga.
Gibalita karon nga plano sa team nga kuhaonn ang serbisyo ni Howard, nga miduwa og 18 ka season sa NBA human siya mapili sa 2004 NBA Draft sa Orlando Magic.
Ang charismatic nga sentro nakaduwa usab alang sa Los Angeles Lakers, Houston Rockets, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Washington Wizards ug Philadelphia 76ers.
Human natapos ang NBA career ni Howard niadtong 2022, nipakita siya og aksiyon sa Taoyuan Leopards sa Taiwan Professional Basketball League. / RSC