Howard puwede moduwa sa PBA?

Giklaro ni National Basketball Association (NBA) le­gend Dwight Howard nga 6’9” ang iyang aktuwal nga gitas-on hinungdan nga puwede siyang makaduwa isip import sa Philippine Basketball Association (PBA).

Hinuon, narehistro si Ho­ward nga 6’10” kon magsul-ob siya og sapatos.

Human nakasinati og pipila ka flight delays alang sa iyang umaabot nga pagbiyahe sa Manila alang sa Strong Group Athletics (SGA), si Howard nigamit siya sa social media platform X aron makig-interact sa Filipino basketball fans.

“Real ones know I’m 6’9 and still was dominant at center against them 7 footers,” mensahe ni Howard sa X.

Ang height limit sa PBA import kay 6’9”.

Hinuon bisan makapasar si Howard sa height limit, kuli gihapon nga makaduwa kini sa PBA gumikan ka mahal sa bayad niini.

Si Howard nahilambigit sa PBA gumikan kay usa kini ka sakop sa SGA, usa ka Philippine-based squad nga mokampanya sa 33rd Dubai International Basketball Championship.

Kauban ni Howard sa SGA si kanhi Gilas Pilipinas naturalized player Andray Blatche, ex-Oklahoma City Thunder standout Andre Roberson, ug ex-PBA import McKenzie Moore.

Aduna sab Pinoy nga mga basketbolista nga miyembro sa SGA.