HPG 7 hugot nga mipasidaan batok sa wangwang, blinkers

Nimando karon ang Highway Patrol Group (HPG 7) sa mga local chief executive sa Central Visayas nga dunay mga sakyanan nga gipangtauran og blinkers ug sirens nga tangtangon na tungod sa bag-ong giluwatang Administrative Order No. 18 ni President Ferdinand Marcos Jr.

Ang gihatagan lang sa pagtugot nga makagamit niini mao ang mga ambulansya, police patrol cars ug ang bombero. Gawas ning mao nga mga sakyanan, wa nay laing gitugtan pa nga makataud ug makagamit.

Matod ni Police Lt. Col. Roel Grabador Villarin, deputy chief sa HPG 7, nga dili na angay nga huwaton pa sa mga mayor, gobernador ug mga kapitan nga madakpan sila sa mga polis nga nag checkpoint sa karsada.

Lakip sa gidid-an ang mga police personnel nga nadestino sa laing unit nga mo escort og mga very important person (VIP) tungod kay ang gitugotan nga mo-escort ang mga HPG personnel lang.

Apan mamahimong i-transfer sa HPG ang usa ka personnel nga mo escort sa mga VIP’s diin ang Camp Crame lang ang dunay gahom nga moaprobar.

Sa usa ka press conference sa Camp Crame, giklaro ni Colonel Jean Fajardo, hepe sa Philippine National Police (PNP) Public Information Office, nga bisan sa wala pa ang pagluwat sa Administrative Order (AO) 18, higpit na nilang gipatuman ang Presidential Decree 96, nga giisyu ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. niadtong 1973 nga nagdili sa dili husto ug ilegal nga paggamit sa mga siren, blinker, ug susamang mga himan.

Si Fajardo nangayo og abag sa publiko sa pagdokumento sa mga mogamit sa blinkers ug siren.

“Ang maganda kung madodokumento natin, makuha natin ‘yung plaka para matrace natin. So kahit hindi siya na-apprehend on the same occasion na nakita siya pero kung makukuha natin yung plaka ng motor, mga sasakyan mati-trace natin yan with the help of Land Transportation Office,” matod niya. / TPM, SunStar Philippines