HPG 7 makig-alayon tali sa LTO 7, dakop sa modified nga tambutso

Gihingusgan sa Highway Patrol Group (HPG) 7 ug Land Transportation Office (LTO) 7 ang ilang panag-uban alang sa mas luwas ug hapsay nga kadalanan sa rehiyon.
Kini human nibisita si Police Lieutenant Colonel Wildemar Tiu, ang Regional Chief sa HPG 7, alang sa usa ka courtesy call ngadto kang LTO 7 Regional Director France Rances niadtong Martes, Pebrero 24, 2026.
Atol sa panagtagbo, nahisgutan sa duha ka opisyal ang nagkalainlaing inisyatiba ug programa sa gobiyerno, ilabi na ang hugot nga pagpatuman sa mga nasudnong lagda sa trapiko alang sa kaluwasan sa riding public ug mga motorista.
Usa sa mga nag-unang prayoridad nga gikasabutan mao ang pagsumpo sa mga Muffler Modifications o ang mga saba nga tambutso sa mga sakyanan ug motorsiklo sa tibuok Central Visayas.
Gisaad ni P/Lt. Col. Tiu nga motabang ang HPG 7 sa pagpanakop sa mga nakalapas sa Section 34 sa Republic Act 4136 (Land Transportation and Traffic Code).
Kini nga lakang agi og tubag sa nagpungasi nga reklamo sa publiko nga nadawat sa LTO 7.
Sumala sa mga reklamo, ang kasaba sa mga modified nga tambutso makapatugaw sa pagkatulog ug pagpahuway sa mga residente.
Nakahatag kini og polusyon sa tingog sa mga komunidad.
Ang HPG 7 nagpabilin nga nag-unang katambayayong sa LTO 7 sa pagseguro nga ang tanang motorista mosunod sa sumbanan sa balaod sa trapiko sulod sa ilang hurisdiksyon. / AYB