HPG 7 motabang sa LTO sa pagpanakop

Motabang sa pagpanakop ang Regional Highway Patrol Unit (RHPU) 7 niadtong mga motorista nga walay plate number nga gi-issue gikan sa Land Transportation Office (LTO).

Una na nga mipahibawo ang LTO 7 nga ang deadline sa sa mga motorista sa pag kuha sa ilang plate numbers sa Septembre 1, 2024 apan kadtong wala pa maisyuhi kinahanglan nga dunay certification gikan sa ilang buhatan aron mahimo nila kini nga magamit ug dili sila dakpon panahon nga duna silay operation.

Nagpaabot pa hinuon ang LTO 7 sa final guidelines labot niini sa dili pa hingpit nga ipa­tuman. Tungod niini midagsa ang daghang tawo sa nagkadaiyang satellite office sa LTO aron mokuha sa ilang mga plaka apan dunay uban ang nag bagotbot tungod kay pila na ka tuig gikan sa ilang pag palit sa ilang motorsiklo apan wala pa gihapon moabot ang ilang plate number.

Si P/Lt. Col. Wilbert Parilla, ang hepe sa RHPU 7, nga lakip sila nga gitahasan sa LTO nga manakop niadtong mga motor nga migamit sa improvised ug temporary plates.

Iyang gipasabot nga sa Septembre 6, 2024 dunay himuon nga seminar sa iyang mga personnel uban ang LTO 7 aron dunay uniformity sa implementation sa kamandoan.

Human na unya niining maong seminar dunay ilusad nga usa ka semana nga information dissemination sa publiko aron mahatagan silag higayon nga maka proseso sa ilang mga papeles pagkuha sa certification gikan sa LTO 7 kung wala pa makuha ang ilang mga plate numbers.

"So that would be the strict implementation na, so this one week period purely information dissemination with regard pud sa mga information nga gi feed sa LTO ato sad na nga i-disseminate ngadto sa atoang mga motorists while were conducting checkpoints," matod ni Parilla.

Nipalusot usab og kamandoan ang Police Regional Office (PRO) 7 nga ang RHPU 7 mohimo'g seminar sa tanang police office sa tibuok rehiyon aron matudloan usab sila kung unsay nakuha nga impormasyon gikan sa LTO 7.

Nidugang si Parilla nga sa panahon sa ilang checkpoint hatagan lang una nila og warning kadtong mga motorista nga migamit sa improvised plate numbers apan atol sa pagpatuman na sa kamandoan ug kung dunay wala gyud motuman labot sa pag gamit sa improvised plates moisyu sila og Temporary Operators Permit kun TOP diin didto sa LTO nga buhatan lukaton sa mga motorista.

"Sa atoa sa HPG wala man tay citations pulos man ni TOP, so TOP gyud ang atong ma issue sa mga motorists nga violators," matod ni Parilla.

Kadtong mga sakyanan ug motorsiklo nga napalit sugod Enero 2023 mao ra ang apil sa Memorandum sa LTO.

Base sa joint administrative order No. 2014-01, ang moga­mit sa mga dili otorisadong plaka makamulta kini'g dili moubos sa P5,000./AYB