HPG 7 nangsusi sa mga taxi

Subay sa kamanduan sa hepe sa Police Regional Office (PRO 7) nga gukdon ang abusadong taxi drivers nga mamunal sa ilang mga pasahero nga delegado sa Palarong Pambansa, nihimo og inspection ang Regional Highway Patrol Group 7 sa mga taxi unit nga nagdagan sa Dakbayan sa Sugbo sa Sabado, Hulyo 13, 2024.

Kini kabahin sa ilang gipatuman nga “Oplan Against Abusadong Taxi Driver” sa HPG 7 sa pagpakig alayon sa Land Transportation Office (LTO 7) ug Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB 7).

Ilang gisusi ang taxi meters kon operational ba kini.

Sila nanghatag usab og stickers nga gipapilit sa sulod sakyanan nga dunay nakasuwat nga numero sa police station aron maoy direkta nga matawgan sa pasahero kon mopasobra sa ilang singil sa plete ang driver sa ilang gisakyan nga taxi.

Si Police Brig. General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, niawhag sa mga pasahero nga ilang monitoron ang metrohan sa ilang gisakyan nga taxi unit kon sakto ba sa patak ang ilang nabayran nga pamasahe.

“While most of our PUV drivers in Cebu are honest, the police will be looking at those very few who may take advantage of the situation by overpricing. The PNP and the LTFRB are closely working together to prevent this from happening and rest assured that proactive steps are being taken against these erring drivers”, matod ni Aberin.

Niadtong Biyernes, Hulyo 12, 2024, ang HPG 7 naka entrap og usa ka taxi driver human nasakpan nga nagpaburot sa plete.

Laing duha nasikop sab sa LTO 7 sa lahi nila nga operasyon, diin ang mga drayber wa ninggamit sa meter kay gisabotsabot lang ang mga pasahero. /