HPG mipasalig nga motabang sa mga biyahero

Ang Highway Patrol Group (HPG) sa Philippine National Police (PNP) nipasalig sa publiko niadtong Huwebes, Oktubre 29, 2026, nga andam sila sa pagtabang sa mga biyahero.
Mokabat sa dul-an 800 ka mga personahe ang ipakatap sa tibuok nasud alang sa pagsaulog sa All Saints’ Day ug All Souls’ Day.
Atol sa usa ka press conference niadtong Huwebes, Oktubre 29, 2026, ang acting director sa HPG nga si Brigadier General Joyce Patrick Sangalang nipahibalo nga mokabat sa 761 ka mga personahe sa HPG ug 586 ka mga "force multiplier" ang ipakatap sa mga nag-unang kadalanan sa nasud alang sa pagbiyahe karong Kalag-kalag.
“We will play a big role in the decongestion of traffic, safeguarding our highways to include our travelers and commuters for this Undas,” matod ni Sangalang.
Gipasabot ni Sangalang nga motabang usab sila sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ug sa Land Transportation Office (LTO) sa pag-inspeksyon sa mga terminal sa bus ug van. Tumong niini nga masiguro nga anaa sa maayong kondisyon ang mga sakyanan ug ang mga drayber sa pagbiyahe aron mahatod ang publiko ngadto sa ilang mga destinasyon.
Matod sa tigpamaba sa PDEA nga si Attorney Joseph Calulot, hangtod sa Oktubre 28, pito ka mga drayber sa pampublikong sakyanan ang nagpositibo sa ilegal nga droga atol sa mga inspeksyon alang sa Kalag-kalag, nga naghatag og risgo sa kaluwasan sa publiko.
Dugang niya nga kini nga mga drayber ipaubos sa beripikasyon ug suspensyon samtang nagpadayon ang imbestigasyon.
Gibutyag usab ni Sangalang nga magbutang ang HPG og mga "motorist assistance desk" aron motabang sa mga tag-iya og pribadong sakyanan nga mahimong makasugat og mga problema samtang nagbiyahe. /TPM