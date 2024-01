HRRACI: Hotels fully booked na

Hayan maglisod na ang mga lokal ug langyaw nga turista nga nagplanong mo-book og hotel reservations sa Metro Cebu alang sa Sinulog Festival.

Nipahibawo ang presidente sa Hotel Resort and Restaurant Association of Cebu Inc.(HRRACI) Alfred Reyes nga fully-booked na ang pipila ka mga hotel ug ubang accommodation sa maong dapit ilabi na nga usa na lang ka semana, kapistahan na sa patron sa Sugbo, Sr. Sto. Nino.

Sa pakighinabi sa SunStar Cebu niadtong Sabado, Enero 13, 2024, si Reyes niingon nga ang booking percentage rate sa kadaghanan sa mga hotel sa Metro Cebu gikan na sa 90 ngadto sa 100 percent.

“So far, [bookings] picked up. We hope we will have a happy Sinulog [in] this particular Sinulog period,” matod ni Reyes.

Ang HRRACI sa pagkakaron gilangkuban sa dul-an sa 110 ka mga miyembro gikan sa mga kompaniya sa hospitality management nga nagbase sa Metro Cebu.

Ang Metro Cebu naglangkob sa pito ka mga siyudad: Carcar, Cebu City, Danao, Lapu-Lapu, Mandaue, Naga, Talisay, ug unom ka lungsod: Compostela, Consolacion, Cordova, Liloan, Minglanilla, San Fernando.

Ang Siyudad sa Sugbo nagsilbi nga sentro nga kinauyokan sa metropolitan area.

Matod niya nga kasagaran sa mga booking gikan sa mga domestic guest, gawas lang sa mga hotel ug accommodation sa dakbayan sa Lapu-Lapu.

Matod niya nga ang mga negosyo sa hotel sa dakbayan sa Lapu-lapu nakadawat na og taas nga booking gikan sa mga international guest bisan dili pa panahon sa Sinulog Festival.

FULLY BOOKED

Matod ni Reyes nga nagsugod ang pagsaka sa booking human sa pagsaulog sa Bag-ong Tuig o sa unang semana sa Enero.

Matod niya nga unang mga hotel ug accommodation nga fully booked mao kadtong nahimutang sa downtown area sa dakbayan sa Sugbo.

Dugang pa niya nga ang mga hotel sama sa Crown Regency, One Central Hotel, ug GV Tower mao ang una nga nakab-ot ang hingpit nga pag-okupar, nga kadaghanan sa mga booking gikan sa mga domestic nga bisita.

Sa laing bahin, niingon siya nga fully booked na usab ang mga hotel ug accommodation lakip na ang Nustar nga nahimutang sa South Road Properties (SRP) sa dakbayan sa Sugbo.

Ang Sinulog Grand Parade, nga naglakip sa street dancing ug ritual showdown, ipahigayon sa SRP karong Domingo, Enero 21.

Matod niya nga gawas sa mga negosyo nga makita sa SRP, ang mga hotel ug accommodation sa palibot sa Ayala (Cebu Business Park) naka-book na sa full capacity limit.

Ang mga hotel nga nahimutang sa Cebu Business Park, naglakip sa Quest Hotel, Seda Hotel, Mandarin Plaza, Cebu Parklane International, Red Planet Hotel, ug uban pa.

“Atong masulti nga lugar (sa Ayala ug SRP) daghan kaayo, mao nga ang ubang mga bisita i-distribute sa ubang mga hotel,” matod niya.

Apan matod niya nga aduna pay mga lawak nga magamit sa ubang mga hotel lakip na ang Marco Polo sa Nivel Hills sa Barangay Lahug nga anaa pa sa 70 porsiyento nga booking rate.

MGA LOKAL

“[Bookings] in Mactan has nothing to do with Sinulog Festival,” dugang niya.

Ang Mactan-Cebu International Airport nahimutang sa dakbayan sa Lapu-Lapu.

Matod niya nga moabot sa Sugbo ang mga internasyonal nga bisita gikan sa mga nasod sa East Asia, apil na ang Korean ug Taiwanese.

Dugang pa niya nga usa ka pakigbisog ang pag-secure sa mga bisita gawas sa mga nasod sa East Asia tungod kay limitado ang mga direktang biyahe padulong sa Sugbo.

Dason niya nga ang hotel bookings alang sa Sinulog karong tuiga nagmintinar sa samang momentum sama sa miaging tuig ni­ining pa­nahona.

Giingon niya nga dili sama sa panahon sa wala pa ang pandemya magsugod ang pagdagsa sa mga bookings sugod sa buwan sa Oktubre ug Nobiyembre.