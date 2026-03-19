‘Hubakon’ napalga’ng patay sa iyang katre

Wala nay kinabuhi nga napalgan ang usa ka mason sa iyang mga kauban samtang nagbuy-od sa iyang higdaanan alas 3:00 sa kaadlawon, Marso 19, 2026, sa Alcantara Street, Barangay Sambag 1, Dakbayan sa Sugbo.
Ang namatay giila nga si Totong Ybañez, hingkod ang panuigon kinsa padayon pa nga gisuta kon taga asa ang orihinal nga pinuy-anan.
Human nadawat sa Abellana Police Station ang report, daling niresponde ang mga awtoridad ug naabtan ang biktima nga wala na’y senyales sa kinabuhi sa iyang katre.
Sumala sa pamahayag sa site engineer ngadto sa kapulisan nga ang namatay duna nay gihambin nga sakit nga hubak. Matod ni alyas “Junrey,” nga kauban ni Ybañez sa trabaho, iyang nabantayan niadtong Miyerkules sa gabii nga sige og balik-balik sa pansayan ang biktima apan wala kini moreklamo o magsulti og bisan unsa.
Sa miaging mga adlaw, nagmulo na si Ybañez nga sakit ang iyang likod ug nabantayan sab nga nagtakiang siya kon molakaw.
Pagkakaadlawon, nadungog ni Junrey nga nihagok og katulo ang biktima.
Sa dihang iyang gisusi human sa pipila ka gutlo, nagbuwa na ang baba niini ug wala na nagginhawa.
Sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, wala’y nakitang timailhan sa foul play sa kamatayon sa mason.
Sa pagkakaron, padayon nga gipangita ug gipahibalo ang mga kabanay ni Ybañez bahin sa nahitabo. / JDG