Hubog giabis ang liog samtang natulog

Giabis ang liog sa usa ka construction worker samtang nahinanok og katulog sa gawas sa usa ka tindahan sa Barangay Magsico, lungsod sa San Fernando, Sabado sa kaadlawon, Agusto 29, 2026.
Apan daling nadakpan sa gilusad nga hot pursuit operation sa San Fernando Municipal Police Station ang suspek nga giilang si Fermin Sandoy Flores, 57, nga nagpuyo ra usab sa maong barangay.
Ang biktima nailhan nga si Juan Baritos Sebial, 44. Subay sa imbestigasyon sa San Fernando Police Station, nagsaulog sa ilang kapistahan ang maong dapit ug nag-inom ang suspek sa wala pa ang krimen.
Samtang ang biktima, nga hubog na usab niadtong tungora, nagbaktas subay sa dalan apan nakatug sa gawas sa tindahan tungod sa kahubog. Sa dihang nahinanok na si Sebial, kalit lang kining giduol ni Flores ug giabis ang liog gamit ang hait nga kutsilyo sa wala pa kini misibat palayo.
Matod sa saksi, hayag ang suga sa gawas sa tindahan ug klaro kaayo niyang nailhan ang suspek. Gipadayag usab sa saksi nga human giabis ang liog sa biktima, nakabarog pa kini ug nidagan nga nagbarag-barag sa karsada.
Apan pag-abot sa gibana-banang 120 metros, nahagba kini sa sementadong karsada og naligo na sa kaugalingong dugo. Tungod sa pamahayag sa saksi, kinsa nihangyo nga di lang panganlan alang sa iyang seguridad, gilusad dayon sa kapulisan ang manhunt operation.
Pagka-alas 11:20 sa udto sa Sabado, Agusto 29, nadakpan ra usab ang suspek sa mao gihapon nga barangay. Gitug-an sa mga imbestigador nga managkaila ra ang biktima ug ang suspek, ug naglagot si Flores tungod kay nagmaoy kuno ang biktima dihang nahubog. Giandam na sa San Fernando Municipal Police Station ang kasong murder batok sa suspek nga naa karon sa ilang kustodiya. / AYB