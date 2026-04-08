Hubog, maghukas, magmaoy sa publiko nga lugar pangdakpon

Sugdan na sa kapulisan sa Dakbayan ug Lalawigan sa Sugbo ang mas estrikto nga pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa human sa kamanduan gikan sa Department of Interior and Local Government (DILG).
Kini naglakip sa pagdili sa pag-inom og ilimnong makahubog sa kadalanan, curfew sa mga menor de edad, paghukas-hukas , ug ang pagsaba-saba sa publikong lugar panahon sa kagabhion.
Si DILG Secretary Jonvic Remulla unang nipagawas og direktiba nga ipatuman kini sa tibuok nasod.
Tumong niini nga mamenosan ang mga kagubot sama sa sinumbagay sa karsada ug mga kaso sa sexual harassment nga sagad magsugod sa hubog-hubog ug kakuwang sa disiplina sa publiko.
Si Police Lieutenant Colonel Franco Rodulf Oriol, information officer sa Cebu City Police Office (CCPO), nibutyag nga nimando na si Police Colonel George Ylanan sa tanang station commanders ug special units nga aksyonan dayon ang maong kamanduan.
“Ang atong City Director naghatag na og instructions... to intensify operations partikular na sa curfew on minors, drinking in public o public intoxication, apil na ang half-naked ug katong videoke regulation ordinance,” matod ni Oriol.
Giklaro ni Oriol nga dili na bag-o kining maong kampanya sa CCPO tungod sa ilang gihimo kaniadto nga “Oplan Bulabog” ug “Oplan Bakal Sita.”
Tungod niini, wala nay himuong warning ang kapulisan kay dugay na kining gipahibawo sa publiko.
Pasidan-an ang mga establisamento nga mobaligya og ilimnon ngadto sa mga menor de edad nga mahimo silang mawad-an sa ilang business permit.
Sa bahin sa Cebu Police Provincial Office (CPPO), si Police Major Sam Dacullo, tigpamaba sa probinsya, niingon nga si Police Colonel Abubakar Mangelen Jr. nimando na sa tanang hepe sa kapulisan sa mga lungsod ug siyudad nga makig-alayon sa ilang tagsa-tagsa ka Local Government Units (LGUs).
Gihangyo ang mga barangay kapitan nga pahibaw-on ang ilang mga molupyo mahitungod sa hugot nga pagpatuman sa balaod aron malikayan ang pagkasikop.
Gitinguha sa kapulisan nga inig abot sa alas 10 sa gabii, wala na’y mga menor de edad nga maglaroy-laroy sa kadalanan.
Ang mga madakpan dad-on ug i-turnover sa ilang tagsa-tagsa ka barangay halls alang sa tukmang disposisyon. /