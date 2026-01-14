Hubog miromansa sa ilang bisita nagtuo nga iyang asawa, nasikop

Usa ka 51-anyos nga laborer ang gidakop sa kapulisan niadtong Lunes sa gabii sa Barangay Basak Pardo, Dakbayan sa Sugbo, human pasanginli nga nang-abuso sa usa ka dalaga.
Ang suspek giila nga si alyas Boy, minyo ug molupyo sa maong dapit.
Ang biktima giila nga si alyas Karla, 23, taga Barangay Mambaling.
Matod sa biktima, nitambong siya sa party sa iyang classmate nga anak sa suspek niadtong Sabado, Enero 10, 2026, human sila nakapasar sa Customs Administration Board Exam.
Tungod sa kahubog, nakatulog si Karla sa balay sa iyang classmate.
Nakurat na lang siya sa alas 5:00 sa kaadlawon sa Domingo, Enero 11, sa dihang gihimuan siya og malaw-ay nga buhat sa suspek.
Matod ni Karla, gihikap ug giduwaan ang iyang dughan ug gibutangan og “chikinini” ang iyang lawas.
Gihikap usab ang ubang pribadong parte sa iyang lawas.
Nisuway og sukol ang biktima apan nalupig siya sa kusog sa suspek tungod sa iyang kahubog.
Human makalingkawas, nitaho dayon siya sa iyang mga ginikanan ug nisumbong sa kapulisan niadtong Lunes sa alas 6:00 sa gabii.
Sa pakighinabi sa SunStar Superbalita Cebu, niangkon ang suspek sa iyang nabuhat apan nangatarungan nga nasayop lang siya.
Matod niya nga nagtuo siya nga ang iyang asawa ang iyang tapad sa higdaanan tungod sa iyang grabeng kahubog.
Nahunong lang siya sa dihang iyang naklaro nga dili diay iyang asawa ang iyang kaatubang.
Bisan pa sa iyang pagpangayo og pasaylo, gidayon gihapon sa kapulisan ang pagpasaka og
kaso batok sa suspek nga gitangong sa Inayawan Police Station. (GPL)