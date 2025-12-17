Hubog misulong sa police stn. nanunggab og polis, napusilan

Nalandig sa Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC) ang usa ka lalaki human kini pusila sa mga polis dihang nag-wild ug nanunggab sulod mismo sa police station niadtong Martes sa gabii, December 16, 2025.
Ang suspek giila nga si alyas Lingling, hingkod ang panuigon ug residente sa Brgy. Pawa, Dumanjug.
Nakaangkon kini og samad pinusilan sa iyang tuong paa.
Matod ni Police Major Mark Anthony Villanueva, hepe sa Dumanjug Police Station, nagsugod ang insidente dihang ang Emergency Response Team (ERT) nangayo og tabang sa kapulisan mga alas 10:01 sa gabii.
Gi-report nga ang suspek nagmaoy sa ilang dapit, nagbitbit og kutsilyo, ug nangatang og mga habal-habal driver aron panunggabon.
Samtang nag-imbestigar ang desk officer sa mga nag-report, kalit lang nisulod ang suspek sa police station nga nagbitbit gihapon og kutsilyo.
Nisuway pag-am-am kaniya si Patrolman Benvinido Lañojan aron pakalmahon, apan kalit siyang giatake ug gisuwayan pagdunggab sa suspek.
Maayo gani kay wa maigo ang maong polis.
Human sa maong pagpanungab, daling nidagan ang suspek paingon sa habagatang bahin sa lungsod, hinungdan nga gipahigayon dayon ang hot pursuit.
Naabtan ang suspek sa Brgy. Sima, mga 500 metros ang gilay-on gikan sa estasyon.
Imbes nga mosurender, gilabay hinuon sa suspek og dakong bato si Police Staff Sgt. Feliciano Paller Jr., kinsa naigo sa agtang.
Wala pa matagbaw, nisuway pa ang suspek sa pag-ilog sa armas ni PSSg Paller ug giti-on kini ngadto sa mga polis.
Tungod kay nabutang sa peligro ang kinabuhi sa mga polis, napugos si Patrolman Rodel Monteza sa pagpusil aron ma-neutralize ang suspek.
Naigo si Quirante sa iyang tuong paa nga maoy hinungdan sa iyang pagkalup-og.
Gibutyag ni Major Villanueva nga si Quirante nailang “maldito” sa ilang lugar ug kaniadto pa sige og kadakpan tungod sa pagpabadlong.
Matod sa mga nakaila, magmaoy gyud kini matag higayon nga makainom og ilimnong makahubog.
Sa pagkakaron, si PSSg Paller, Jr. gipaubos na sa CT scan tungod sa igo sa iyang agtang.
Ang suspek mag-atubang og daghang mga kaso sama sa Direct Assault, Attempted Murder, Resistance and Disobedience to a Person in Authority. / GPL