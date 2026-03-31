‘Hubog’ nag-motor, angkas naangol; nabangga sa van

Naangol ang usa ka motorista ug ang iyang pasahero human ang ilang motorsiklo nibangga sa usa ka aluminum van niadtong Lunes sa gabii, Marso 30, 2026, sa National Road, Brgy. Tubod, Lungsod sa Barili.
Gimaneho ni Augusto R. Getubig, 65, minyo, residente sa Buena Hills, Guadalupe, Cebu City ang aluminum van paingon unta sa Dakbayan sa Sugbo.
Samtang ang motorsiklo gimaneho ni alyas Marky, 30, taga Kaugsolan, Brgy. Mantalongon, kauban ang iyang angkas nga si Goody, taga Brgy. Cagay, pulos mga residente sa Barili.
Base sa report sa kapulisan, nasuta nga nagdagan ang duha ka sakyanan sa magkaatbang nga direksyon.
Sa pag-abot sa nahisgutang dapit, nagkabanggaay ang duha diin nasuta sa kapulisan nga ubos sa impluwensya sa ilimnon nga makahubog ang drayber sa motorsiklo nga si Marky.
Dugang niini, wala sab kini mapakita nga mga dokumento sa iyang gidala nga motor.
Tungod sa kakusog sa impact, nakaangkon og mga samad ug kadaot sa lawas ang motorista ug ang iyang angkas. / GPL