Hubog nag-wild, misukol sa mga polis, nabilanggo

Lalaki nga hubog napriso human nisukol sa mga polis dihang nag-amok, nisuway sa pagpangilog og armas sa polis alas 7:20 sa Dominggo sa gabii, Disyembre 3, 2023 sa Purok 6, Brgy. Tugbongan, lungsod sa Consolacion, amihanang Sugbo.

Ang suspek giila nga si Ranilo Diacoma Judilla, 37, minyo, nagpuyo sa dapit.

Ang kapulisan sa lungsod nakadawat og tawag sa usa ka concerned citizen nga nisumbong nga may kagubot sa maong dapit.

Girespundihan kini nila ni P/SSgt. Roel Fuenteblanca ug ni Patrolman Regie Abuzo , ubos sa kamanduan sa ilang hepe nga si Police Capt. Andrew Rellanos.

Ilang naabtan ang suspek nga nag-amok ug ningpaila silang mga polis unya gisuwayan sa pagbuyag kini.

Apan si Judilla giingong wala motahod ug gipatiran ang usa sa mga polis ug gisuwayan pag-ilog ang armas, apan wa gibutyag kinsa sa duha ka mga polis.

Ang suspek nadakpan hinu­on sa duha ka mga polis.

Ang suspek pasakaan o mga kasong alarm and scandal ug direct assault upon an agent of a person in authority.