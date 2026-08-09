Hubog nagbinastos sa dalagita, gidakop

Nabalhog sa Labangon Police Station ang usa ka 50 anyos nga biyudo human gireklamo sa 19 anyos nga dalagang tinun-an nga gibinastosan siya niini alas 7:25 sa gabii, Sabado, Agusto 8, 2026 sa Sityo Eskwelahan, Barangay Buhisan, dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek giila sa alyas nga James, 50, nagpuyo ra usab sa maong dapit.
Sa imbestigasyon sa Labangon Police Station base sa pamahayag sa biktima nga si alyas May nga samtang nagbaktas siya sa karsada sa Sityo Eswelahan, Bliss, Barangay Buhisan padung mopauli ang suspek naghigda sa karsada tungod sa tumang kahubog.
Sa pag-agi niya tungod sa suspek, giingnan siya niini nga “lubton bi” dungan sa paghawid sa iyang tiil.
Tungod sa kahadlok, gibira sa biktima ang iyang tiil ug dayong dagan paingon sa ilang balay ug iya kining gitug-an sa iyang ginikanan.
Dali nga giadto sa amahan ug mga silingan ang dapit ug ila pang naabtan ang suspek nga naghigda.
Ila kining gi-report sa barangay tanod nga mao nay ni-turnover niini sa Labangon Police Station.
Nianang pagka buntag sa dihang nahuwasan na ang suspek nangayo kinig pasaylo sa dalagita kay matod niya wala siya masayod sa iyang gibuhat tungod sa tumang kahubog.
Giandaman na og kasong kalapasan sa Republic Act 11313 kun Anti Bastos Law (Safe Spaces Act) ang suspek. / AYB