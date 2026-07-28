Hubog nanghinol og GRO gipadakop

Gisikop ang maintenance crew sa cargo vessel nga nakaangkorahe sa Pier 1, Cebu City, human gireklamo sa usa ka guest relations officer (GRO) nga nanghinol sulod sa usa ka beer house sa Pelaez Street, Barangay Kalubihan, Cebu City, alas 10 sa gabii niadtong Lunes, Hulyo 27, 2026.
Ang gidakop giila nga si alyas Nonoy, 37, taga Antique nga gitanggong sa Carbon Police Station.
Sa imbestigasyon sa kapulisan, nasayran nga nakadaog og P11,000 sa online game si Nonoy.
Tungod niini, iyang gihagad ang duha niya ka kauban sa barko nga mag-inom sa usa ka beer house sa downtown Cebu.
Ni-order sila og beer ug nagpatapad og mga GRO, ug sa dihang nahubog pag-ayo si Nonoy giingo’ng kalit nga nanghikap ug nanghinol sa pribado’ng bahin sa lawas sa GRO.
Sa habig sa suspek, siya nagtuo nga nagkasinabot na silang duha. Nasuko ang babaye ug nisumbong dayon sa ilang floor manager.
Sa dihang gikomprontasi, giingong nanumbag si Nonoy sa GRO hinungdan nga gi-report sa polis ug gidala siya sa Carbon Police Station.
Nangayo og pasaylo si Nonoy sa babaye nga matod niya wala niya tuyoa.
Gisaysay sa suspek nga nawala ang iyang pitaka diin anaa didto ang iyang nadaog ug nawala sab ang iyang cellphone. Gidudahan niya ang GRO nga maoy nakakuha niini.
“Nabigla ako sir parang nawala na ako sa sarili ko, kaya humihingi ako ng pasensya sa babae kasi dala sa kalasingan, humihingi ako ng tawad sa kanya kase kasalanan ko dahil sa sobrang lasing ko sana mapatawad ako,” matod ni Nonoy.
Gipasaylo ra sa GRO si Nonoy ug wala na mopadayon sa pagpasaka og reklamo aron makabalik kini sa cargo vessel nga nakaangkorahe sa Pier 1. / AYB