‘Hubog’ nanumbag sa silingan, gisikop

Gipadakop ang usa ka 20 anyos nga hubog human giingong nanumbag sa iyang silingan nga babaye sa way igong rason sa adlaw sa Pasko, Disyembre 25, sa Purok Kalubian, Barangay Población, lungsod sa Liloan.
Ang suspek nga nabalhog sa Liloan Police Station giila nga si Vince Clark Cañete, ulitawo, walay trabaho ug nagpuyo sa nahisgutang dapit. Base sa imbestigasyon, kalit lang nanumbag si Cañete sa 26 anyos nga biktima tulo ka higayon sa ulo niini, hinungdan nga gidakop kini alas 11 pasado sa gabii sa Disyembre 25. Nakainom ang maong suspek atol sa hitabo. / JDG