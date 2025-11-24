Hubog natagak sa sapa, patay

Wala na kaabot sa ilang panimalay ang usa ka hubog nga gituohang natagak sa sapa samtang naglakaw padulong pauli.
Si Angelo”Eloy” Arcilla, 34, ulitawo, wala nay kinabuhi dihang napalgan sa ilang mga silingan og kabanay nga naglutaw sa sapa sayo sa buntag sa Dominggo, Nobiyembre 23, 2025, sa Sityo Laray, Barangay Jugan, Lungsod sa Consolacion.
Sa imbestigayon sa Consolacion Police Station, nasayran nga pwerte’ng huboga ni Arcilla dihang katapusan siya nga nakit-an niadtong Sabado sa gabii.
Gituohan sa kapulisan nga samtang nagsubay ang biktima sa taytayan, nadakin-as kini ug nahagbong sa sapa tungod sa kahubog. / GPL