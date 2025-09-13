‘Hubog’ nga drayber milahos sa gutter, dila nagisi

Nagisi ang dila sa usa ka 35 anyos nga ulitawo human nga nibangga ang iyang sakyanan sa gutter sa flyover sa Barangay Banilad, Dakbayan sa Sugbo alas 5:00 pasado sa buntag, Septiyembre 13, 2025.
Ang drayber mao si Kevin Miñoza nga nagpuyo sa Cadahu-an, Barangay Talamban, Cebu City.
Ang Cebu City Transportation Office (CCTO) nakadawat og report nga dunay nabangga nga sakyanan sa nahisgutang dapit hinungdan nga ila kining gisusi.
Dihang naabot sila sa maong dapit, gitabangan sa pagpagawas si Miñoza sa uban pa niyang mga higala nga sakay sa laing sakyanan.
Gikataho nga nakainom ang drayber ug gituohang nakatagpilaw nga padung na mouli sa Barangay Talamban.
Tungod sa kakusog sa pagbangga, naumod si Miñoza sa manobela ug wa mo-function ang airbag hinungdan nga nagisi ang iyahang dila.
Si Miñoza gidala sa tambalanan. / JDG