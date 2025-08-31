Hubog nga nagmaoy, gidapakop

Usa ka construction worker nga giingong nagmaoy ang gipadakop mga alas 10:30 sa gabii niadtong Sabado, Agusto 30, 2025, sa may Sitio Bamboo Grove, Barangay Basak San Nicolas, dakbayan sa Sugbo.
Giila ang suspek nga si alyas Joel, 34 anyos, minyo, ug nagpuyo ra sa nahisgutang dapit.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan sa Mambaling, hubog si Joel niadtong higayona.
Giingong nakamugna kini og kahadlok sa mga residente kay nanghagad og away gamit ang hinagiban.
Tungod sa iyang gibuhat, ang mga residente nanawag og pulis aron ipadakop si Joel, kinsa nagtingkagol na karon sa Mambaling Police Station.
Alarm and scandal ang giandam nga kaso nga ipasaka batok kaniya. / JDG