Hubog nga nagmaoy sa selda na gipapuyo

Hubog nga nangita’g pinatyanay ug nakigsinumbagay nakuhaa'g paltik, bala niadtong alas 2:30 sa kadlawon Martes, Hunyo 9, 2026, sa Barangay Ibo, Dakbayan sa Toledo.
Si Patrick Rubin Gutang, 38, ulitawo, taga Brgy. Ibo, Dakbayan sa Toledo gitanggong sa Toledo Police Station samtang mag-atubang sa kasong alarm and scandal, R.A.10591 (Illegal Possession of Fire arm).
Gialarma si Gutang human mangayo og police assistance ang mga residente tungod sa iyang kahubog, pagmaoy ug pakigsinumbagay, ug sa pag-abot sa mga polis, nisukol siya imbes nga motuman sa ilang pagbadlong. Atol sa pagposas ug pagrekisa sa iyang lawas, nadiskubrehan sa mga awtoridad sa iyang bulsa ang usa ka .38 paltik nga revolver nga adunay duha ka bala. / GPL