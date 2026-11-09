‘Hubog’ nga naligo sa dagat, nalumos

Nalumos ang 60-anyos nga pintor sa shipping company sa kadagatan sa Barangay San Sebastian, Lungsod sa Samboan niadtong alas 11 pasado sa gabii sa Sabado, Nobiyembre 7, 2026.
Giila sa kapulisan ang biktima nga si Arnold Maquiwag, residente sa Aguining, Carlos P. Garcia, Lalawigan sa Bohol.
Gidala sa ambulansiya sa Rural Health Unit (RHU) si Maquiwag padulong sa tambalanan dihang niabot ang mga polis apan gideklarar siya nga dead on arrival.
Matod sa duha ka saksi, nag-inom sila ni Maquiwag niadtong gabhiuna ug nahubog siya.
Pipila ka minuto ang milabay, nawala siya sa ilang panan-aw.
Sa ilang pagpangita, nakit-an nila si Maquiwag nga wala nay umoy.
Nangayo sila og tabang sa usa ka mamanaay aron makuha ang biktima gikan sa dagat.
Nadawat sa kapulisan ang report alas 2:30 sa kaadlawon niadtong Nobiyembre 8, 2026. / JDG