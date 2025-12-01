Hubog nga nanghinol, nalandig sa prisohan

Imbes nga mopauli sa ilang balay ang 40-anyos nga lalaki tungod sa tumang kahubog, nidiretso na hinuon sa prisohan human gipasanginlan nga nanguot ug nanghikap og dughan sa usa ka menor de edad nga dalagita alas 9 pasado sa gabii sa Dominggo, Nobiyembre 30, 2025, sa Lungsod sa Minglanilla.
Nabalhog karon sa Minglanilla Police Station si alyas Lamig, nagtrabaho sa usa ka junkshop, ug lumolupyo ra sab sa naasoy nga dapit. Nasayran sa imbestigasyon nga human ni-report ang biktima sa barangay, girespondihan dayon nga niresulta sa pagkasikop sa suspek ug giturn over sa police station.
Giingong nakulatahan ang suspek sa igsuon sa biktima samtang ang kuyog niini gipus-posan sab og kahoy ug gipaubos sa hospital arrest samtang nagpakurasyon sa iyang samad.
Atol sa pagpakighinabi ni Lamig, nangatarungan kini nga wala na siya makahinumdom sa iyang gibuhat sanglit grabe niyang huboga human sila nakahurot og sobra sa 10 ka botelya sa ilimnong makahubog.
Matod sa suspek nga gikan sila sa balay sa iyang higala kay bunyag sa anak niini maong gabii na sila nga nakauli.
Pag-abot nila sa lugar sa nahitabuan, nihapit sila og palit og sigarilyo ug naglakaw paingon pauli apan kalit lang siya gisumbag. Giingon nga ang biktima anak sa usa ka barangay konsehal sa Minglanilla.