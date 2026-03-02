Hubog nga nanumbag og crew sa fast food, gidakop

Nagtingkagol sa Waterfront Police Station ang 27-anyos nga lalaki human matod pa nanumbag og kalit sa staff sa usa ka inilang fast food chain nga nahimutang sa F. Gonzales St., Barangay Sto. Niño, Dakbayan sa Sugbo mga alas 5:00 sa hapon niadtong Dominggo, Marso 1, 2026.
Nailhan ang dinakpan nga si alyas Rico, ulitawo ug nagpuyo ra sa nahisgutang barangay.
Samtang ang biktima nga nalandig sa tambalanan tungod sa bun-og ug samad nga iyang naangkon mao si alyas Brent, 26 anyos, taga Lomboy Street, Sitio Banawa, Barangay Guadalupe.
Sa imbestigasyon, nasayran nga hubog ang maong suspek ug matod pa nikaon siya sa maong kan-anan, apan sa walay igong rason kalit lang nanumbag sa biktima.
Dihang gipangutana ang suspek, nibutyag siya nga nalimot siya sa iyang gibuhat tungod sa tumang kahubog.
Gidala pa siya sa barangay para husayon apan dili kini motarong og estorya hinungdan nga gi-turn over sa police station.
Posible’ng mag-atubang og kasong slight physical injury ang maong suspek. / JDG