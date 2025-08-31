‘Hubog’ nga polis nanion sa buwangan, nadakpan

Napusasan ang usa ka pulis human kini nanion og pistola sulod sa Naga Sports Arena (Cockpit) sa Barangay South Poblacion, dakbayan sa Naga sa ala 1:30 sa hapon, Sabado, Agusto 30, 2025.
Si Patrolman Frank Omambac Alemento, 46, minyo, taga Barangay Mainit sa maong dakbayan, nadestino sa Mobile Patrol Division sa Talisay City Police Station.
Kasamtangan siyang gibalhog sa selda sa Naga City Police Station samtang gihikay pa ang tukmang kaso nga ipasaka batok kaniya.
Si Dante Lariosa Omambac, 58, manager sa buwangan, maoy nisang-at og reklamo batok sa polis.
Giingon nga hubog ang polis nga nagbitbit sa iyang manok igtatari ingon man botelya sa beer sa pikas kamot.
Si Police Master Sgt. Aristeo Tampus, imbestigador sa Naga City Police Station, mibutyag sa SunStar Superbalita Cebu, nga nahitabo ang away atol sa taparay (pairing) sa mga manok igtatari.
Matud pa niini nga napungot ang polis human giingnan sa usa ka wala mailhing lalaki nga giingong taga lungsod sa Minglanilla nga “kana itari na dayon” bisan tan-aw niya nga dehado ang iyang manok.
“Ang iyang manok sa polis giduso niya sa nawong atong taga Minglanilla! Ikaw nalang tari ani o tari-i sa nawong nimo!” matud ni Tampus.
“Napikon ang kadtong taga Minglanillaa gisampalong niya ang manok sa polis nga natagak. Ang polis nga suspek niingon nga wala ka makaila nako. Buang ka ha gusto gyud ka nga mapusilan dayong bunot sa armas,” dugang ni Tampus.
Gitionan ni Alemento ang taga Minglanilla, kinsa dali usab nga nakagunit sa kamot sa maong polis ug iya kining gilayug hangtud nga nangatumba sila og iyang nailog ang armas.
Tungod kay gamay ang police unya hubog, nailog dayon ang armas.
Sumala ni Tampus, nga sa ilang nahibaw-an ang police nga suspek wala kini nalambigit og mga kagubot.
Ang nakuha nilang kasayuran nga kining pulisa siaw, komedyante, bulala, saba-an ug pwerteng tabi-ana. / GPL