‘Hudas’ nakuhaa’g 1 ka kilo nga shabu

Usa ka habal-habal driver ang gidakop human nakuhaan og usa ka kilo nga shabu atol sa gilusad nga buy-bust sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7, inabagan sa Station 3 ug Intelligence Unit sa Lapu-Lapu City Police Office alas 7:50 sa gabii, Dominggo, Marso 1, 2026, sa Purok Rambo, Barangay Babag, Siyudad sa Lapu-Lapu.
Ang nadakpan giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga si alyas Hudas, 26, taga Barangay Candulawan, Siyudad sa Talisay.
Nakuha gikan kaniya ang duha ka dagkong putos sa gituohang shabu nga gisulod sa carton sa Jollibee nga motimbang ang tanan sa usa ka kilo nga dunay estimated average market value nga P6.8 milyunes lakip na ang buy-bust money, usa ka cellphone ug uban pa. Ang mga nasakmit nga ebidensya giduso na ngadto sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa pagkustodiya niini, samtang ang suspek gibalhog na sa detention facility sa PDEA 7 sa Sityo Sudlon, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga tulo ka adlaw nila nga gipaubos sa case buildup si alyas Hudas human nigawas ang iyang pangalan sa milabay’ng operasyon nga maoy tinubdan sa suplay sa shabu.
Giingon’g makabaligya si Hudas og usa ka kilo nga shabu matag semana gikan sa nagsuplay niya. Dugang ni Alcantara nga ang modus ni Hudas nga aron dili mahibaw-an ang iyang ilegal nga transaksyon, mosulod siya'g fast food chain aron mopalit og pagkaon ug isagol didto ang mga putos sa ilegal nga drugas.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa suspek. / AYB