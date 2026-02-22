‘Hudas’ sikop sa buy-bust sa Talisay

Naposasan ang 45 anyos nga lalaki human matud pa namaligya og illegal nga drugas alas 11:16 sa gabii, Biyernes, Pebrero 20, 2026, didto sa Sitio Rattan, Barangay Tangke, Dakbayan sa Talisay.
Ang suspek giila nga si Herman Oliver Cabanes Jr. alyas Hudas, 45 anyos, pintor ug usa ka high value individual (HVI) nga taga Sitio Tunga sa maong barangay.
Kasamtangan siyang gibilanggo sa Talisay City Police Station samtang mag-atubang og kasong pagpamaligya og illegal nga drugas.
Ang hepe sa Talisay City Police Station nga si Lt. Col. Homobuno Sayon maoy nangulo sa buy-bust batok kang Hudas human sa pipila ka semana nga pag-monitor sa iyang illegal nga kalihokan. Nakuha gikan kaniya ang 5.25 gramos nga shabu nga mobalor sa P35,700. / GPL