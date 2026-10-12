Hugaw nga hangin sa Metro Cebu gika’s aso sa sakyanan

Nagpadayon ang dili maayong kalidad sa hangin sa Metro Cebu, dili tungod sa epekto sa forest fire o sa pagbuto sa bulkan apan tungod sa aso nga gibuga sa mga sakyanan, industrial activities ug ang kahimtang sa panahon nga maka-trap sa pollutants nga maoy hinungdan sa grabeng kahugaw sa hangin.
Base sa uwahing air quality index (AQI) nga natala sa Environmental Management Bureau (EMB) 7 niabot sa 156 ang datos niini sa Lunes, hinungdan nga gipaubos kini sa "very unhealthy" classification.
Gipahibawo sa EMB 7 nga ang mga motorsiklo, mga sakyanan ug industrial operations ang labing nag-unang pollutant contributor.
Lakip sa nakadugang niini ang labing ubos nga wind speed ug ubos nga temperatura sa gabii ug sayo sa buntag hinungdan nga dunay kahigayunan nga ma-suspend ang pino nga mga particulate matter sa kahanginan.
Ang classification nga "very unhealthy" dili angay nga kakumpyansaan tungod kay posible kini nga maghatag og dili maayong epekto sa kasingkasing ug mahimong hinungdan sa respiratory disease.
Maoy hinungdan nga pipila ka mga lokalidad ang nisuspenso na sa face-to-face classes kagahapon, lakip ang Dakbayan sa Sugbo, Lapu-Lapu, Mandaue ug Dakbayan sa Talisay.
Gipasabot sa EMB 7 nga mahimo pa nga mo-improve ang kalidad sa hangin sa mosunod nga mga adlaw ugaling magpadayon ang mga pag-uwan nga maoy mobanlas sa hugaw gikan sa abog ug aso. / ANV