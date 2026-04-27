Hugonhugon nga destabilisasyon wa hatagi’g gibug-aton sa Palasyo

Malacañang Palace.(File photo)
Wa hatagi’g bili sa Malacañang ang nanggawas nga taho sa giingo’ng plano nga destabilisasyon nga naglambigit sa mga retiradong opisyal sa militar, samtang giawhag ang security agencies sa pagsusi niini kon adunay motumaw nga mga ebidensiya.

Gibutyag ni Palace Press Officer Claire Castro nga dili na bag-o ang mga pangangkon nga adunay gihimong recruitment nga kalihukan sulod sa Armed Forces of the Philippines (AFP) nga nagtinguha sa pagpukan sa kagamhanan.

“Matagal na pong balita iyan, matagal na nilang gustong magsagawa ng destabilization laban sa ating Pangulo, hindi na po iyan bago,” pamahayag ni Castro.

Ang maong pamahayag sa Malacañang nigawas human gibutyag ni Senador Panfilo Lacson ang giingong

mga lakang sa pipila ka retiradong opisyal aron “grab power” taliwala sa nagpadayon nga tensiyon sa politika sa nasod.

“Kung ito ay mapapatunayan… hindi na po kayo kailangang utusan, gawin na po ninyong mag-imbestiga,” sigon pa ni Castro. / PNA

