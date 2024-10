Hugot nga monitoring batok sa Pogo operation nagpadayon

Human sa malampuson nga operation sa Police Regional Office (PRO) 7 sa usa ka resort sa Barangay Saavedra, lungsod sa Moalboal nga gituohang nag-operate og Philippine Offshore Gaming Operator (Pogo), gipatuman sa kapulisan ang hugot nga monitoring sa mga establisimento nga gidudahang adunay susamang operasyon.

Si Police Brigadier Gene­ral Anthony Aberin, hepe sa PRO 7, niingon hugot karon ang ilang pakig-alayon sa local government units (LGUs).

Nipasabot ang heneral nga ang manguna sa inspections sa mga resort ug establisimento mao man ang lokal nga pangagamhanan tungod kay walay gahom ang kapulisan sa pagsusi sa sulod sa usa ka edipisyo.

Gibutyag ni Aberin nga dunay mga Chinese national nga nahinabi sa Bureau of Immigration (BI) ug sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Unit (CIDGU) 7 miangkon, matod pa, nga nag-operate sila og Pogo ug gitawag nila og scheming.

Apan kining tanan masayran sa kapulisan kung ilang mabuksan ang mga computer sets ug laptops lakip na ang cellphones nga nakuha gikan sa resort.

Ni-apply na og searh warrant ang CIDU 7, matod ni Aberin, nga maoy lead agency sa PNP sa imbestigasyon sa Pogo operations ug dinhi ilang nasuta kung unsa gyud ang ilang modus operandi.

"Some of the held Chinese nationals ang sinasabi nila is parang scheming and at the same time parang ina-admit nila na may ganung activity but, on our part, we cannot categorically say na mayroon nga kasi hindi pa naman natin nabubuksan yung mga computers..." matod ni Abe­rin.

Magpadayon ang ilang pagbantay uban sa laing ahensya sa gobiyerno aron mapuhag ang operasyon sa Pogo sa Central Visayas.

Apan dili nila kini mahimo kung sila lang ang motrabaho nagkinahanglan sila sa abag sa publiko ug tungod niini nanawagan sila sa katawhan nga tabangan sila sa pag-monitor nga kung dunay kadudahan nga mga langyaw sa ilang dapit labing maayo nga mo-report sa dayon sa kapulisan.

Nagpadayon ang gihimong imbestigasyon sa CIDU 7 lakip na ang Moalboal Police Station sa 38 ka Chinese national nga gi-hold human nga wala makapakita'g dokumento labot sa ilang pagtrabaho sa maong lungsod./ AYB