Hugot nga seguridad ipatuman sa Bar exam

HUGOT nga seguridad ang ipatuman sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa tulo ka adlaw nga Bar examination nga himuon karong Dominggo, Septiyembre 7, 10 ug 14, 2025, sa University of San Jose Recoletos Basak Campus.
Matod ni Police Colonel Enrico Figueroa, ang hepe sa Cebu City Police Office (CCPO), nga taudtaod na nila kini nga gipangandaman ug siyento porsiyento na sila nga andam.
Usa ka gatos ka security personnel ang ilang ipakatap sa gawas ug sulod sa tunghaan nga langkuban sa 80 ka polis ug 20 ka force multipliers sa pakig-alayon sa Office of the Judiciary Marshals nga maoy mangulo sa paghatag og seguridad.
Sugdan ang pag-deploy sa mga security personnel sa tungang gabii sa Sabado, Septiyembre 6, 2025, tungod kay alas 4 pa lang sa buntag mangabot na ang mga Bar examinees nga gibanabanang moabot sa 1,300.
Ipatuman sab ang ordinansa sa Siyudad sa Sugbo palibot sa unibersidad sama sa
liquor ban ug ang pagsaba-saba panahon sa oras sa Bar exam.
“Yung paligid na yan ay nag-coordinate na tayo sa barangay na sumasakop sa area na most probably dapat wala talaga, i-implement talaga natin yung solemnity nung lugar dahil syempre nag-eexam sila dapat tahimik talaga,” matod ni Figueroa.
Nihimo og walk through ang CCPO sa sulod sa USJR campus aron ilang mahibaw-an asa nila ipahimutang ang ilang mga personnel. / AYB