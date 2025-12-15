Hugot nga seguridad sa BJMP ipatuman

Gipaabot ang mas hugot nga kampanya batok sa ilegal nga kalihokan sulod sa mga detention center human gi-aprobahan sa Konseho sa Siyudad sa Sugbo ang duha ka ordinansa.
Kining bag-ong mga lakang, nga nagpalig-on sa siguridad sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP), nagtumong sa pagsumpo sa dugay nang problema sa pagpayuhot sa kontrabando ug sa bag-ong hulga sa paggamit sa mga drone sa paghatud sa mga iIegal.
Ang mga ordinansa, nga gipangamahanan ni Konsehal Phillip Zafra, gipasar niadtong Disyembre 9, 2025.
Kini nagpahamtang og mas bug-at nga silot sa mga indibidwal nga masakpan nga nagdala og ilegal ug dili angay nga kontrabando ngadto sa mga prisuhan sa siyudad.
Nagmugna usab kini og 100-metros nga no-fly zone nga nagdili sa operasyon sa mga drone duol sa mga prisuhan.
Atol sa sesyon niadtong Disyembre 9, niingon si Zafra nga ang mga ordinansa gilauman nga makapugong sa duha ka dagkong agianan sa suplay sa mga kontrabando: ang direkta nga pagpayuhot sa mga bisita o mga kauban, ug ang mga paghulog gikan sa kahanginan gamit ang mga drone.
Ubos sa anti-contraband ordinance, ang mga butang sama sa ilegal nga druga ug makamatay nga hinagiban silotan kauban ang mga butang nga ginadili apan legal unta, sama sa mobile phone, ilimnon, sigarilyo, lighter, sobrang kuwarta, alahas, ug hait nga mga butang.
Mas bug-at nga silot alang sa mga magbalik-balik nga kalapasan ug maglakip sa community service alang sa minor offense.
Ang ikaduhang ordinansa tubag sa mga insidente sa siguridad nga naglambigit sa mga drone nga gigamit sa pagbalhin sa ilegal nga druga ngadto sa mga prisuhan.
Pinaagi sa pagdili sa operasyon sa drone sulod sa 100 metros sa mga pasilidad sa BJMP, gitinguha sa mga opisyal sa siyudad nga mapugngan ang mga paghatud gikan sa kahanginan, dili angay nga surveillance, ug mapalambo ang pagkontrolar sa palibot.
Ang mga malapason mag-atubang og multa, posibleng pagkabilanggo, ug pagsakmit sa drone.
Ang mga exception limitado sa mga ahensya sa pagpatuman sa balaod, mga motubag sa emerhensya, ug mga otorisado nga operator nga adunay mga permiso gikan sa Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) ug sa gobiyerno sa siyudad.
Gisuportahan sa CAAP ang lakang, nga nagtataw nga ang nasudnong mga lagda sa aviation nagdili na sa paglupad sa drone ibabaw sa mga pasilidad nga sensitibo sa siguridad. / EHP