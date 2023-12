Hugot nga seguridad sa countdown ipatuman

Kapulisan sa dakbayan sa Sugbo mohatag og hugot nga siguridad atol sa New Year Countdown Ball Drop nga gipasiugdahan sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo sa South Road Properties (SRP) atol sa pag sugat sa Bag-ong Tuig.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for operations sa Cebu City Police Office, nga dunay mga personnel nga ilang gitahasan nga mobantay sa maong kalihukan.

Nakahan-ay na ang security, sigun ni Rafter, aron masiguro ang kaluwasan sa mga tawo nga mosaksi sa maong kalihukan.

Dunay gi-augment ang Police Regional Office 7 nga 63 ka uniformed personnel nga mao unyay ipakatap sa SRP alang sa kalihukan.

Subling nanawagan si Rafter sa publiko nga magmatngon atol sa pagsugat sa Bag-ong Tuig. Likayan ang paggamit sa pabuto, kon mahimo torutot ug pito ang gamiton aron dili madisgrasya.

“Bisan pag moingon ta nga safe ang firecrackers, dili pud ta gyud ka perfect kay ingon ana kasi naay component ana nga makasunog. So, as much as possible ilabi na gyud atong mga bata diha sa barangay, reminder lang namo nga only those authorized fireworks and firecrackers nga sa atong SRP ang allowed,” matod ni Rafter.

Lakip sa gipahimangno sa CCPO nga dili mag-indiscriminate firing aron nga malipayon ang pagsaulog sa pagsugat sa Bag-ong Tuig.

Nakatala ang Department of Health (DOH 7) og 19 ka mga kaso sa mga tawo nga nabuthan sa pabuto sa Central Visayas sukad sa Pasko hangtod sa Disyembre 28, 2023.

Sa maong gidaghanon, ang labing daghan nahitabo sa probinsya sa Sugbo, diin walo ang natala.

Dunay upat sa Bohol, lima sa dakbayan sa Sugbo ug tag usa sa Negros Oriental ug dakbayan sa Mandaue.

Tungod niini, ang Cebu Police Provincial Office nanawagan sa mga Sugboanon nga magbantay atol sa pagsugat sa Bag-ong Tuig aron dili mabiktima sa pabuto.

Iyang giawhag ang mga ginikanan nga bantayan ang mga miyembro sa pamilya ilabi na sa mga menor de edad aron dili mogamit sa ilegal nga mga pabuto. Gihulagway hinuon sa kapulisan nga dili alarming ang gidaghanon sa mga nabuthan itandi sa nanglabay nga katuigan.