Hugot nga seguridad sa tigom sa 14 ka Chief Justices sa Asean

Sa sunod semana, ma­ngabot sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang gibanabana 14 ka Chief Justices sa mga nasod nga sakop sa South East Asia aron motambong sa ika-11 nga Council of Asean Chief Justices Meeting nga ipahigayon sa Shangri-La Mactan sulod sa upat ka adlaw gikan sa Nobiyembre 18-21, 2024.

Matod ni P/Lt. Col. Maria Theresa Macatangay, deputy city director for operation sa Cebu City Police Office, nga sa upat ka adlaw nga kalihukan sa mga Supreme Court Justices sa South East Asia, dunay adlaw nga mobisita sila sa dakbayan sa Sugbo apan wala kini motug-an sa detalye subay sa seguridad.

Gidugang ni Macatangay nga nag-andam sila og usa ka gatos ka police personnel nga tahasan sa route security ug area security diin sila mo bisita ug mohimo og kalihukan.

Mihimo na sila og simulation exercise uban sa mga security officer sa Supreme Court sa Pilipinas aron ilang masayran kung unsay angayan nila nga buhaton.

Ang trabaho lang sa mga polissa dakbayan sa Sugbo mao ang pag-seguro nga maabot sa saktong oras ug luwas sa venue ang tanan nga mga Supreme Court Justices.

"We'll just ensure nga ang ilahang pag lihok diri sa Cebu City and other venues dili mabalda because we want them to arrived on time sa ilang mga specific areas of engagement, and also to secure ang mga lugar kung asa sila mobisita," matod ni Macatangay.

Duna hinuoy dala nga kaugalingong close in security ang maong mga Supreme Court Justices gikan sa ilang mga nasod.

Ang Highway Patrol Group (HPG) 7 dunay 117 ka mga personnel nga i-deploy ug 53 niini dunay motorsiklo ug 16 ka mobile patrol gikan sa Regions 6 ug Region 8.

Matod ni P/Lt. Col. Wilbert Parilla, hepe sa HPG 7, nga matag delegado dunay mobile patrol ug duha ka motorsiklo nga mo-convoy aron ihatod sa ilang destinasyon. / AYB