Hugot nga waste segregation gipatuman sa Mandaue

Gipahibalo ni Mandaue City Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano ang mga update sa sistema sa pagdumala sa basura sa siyudad, diin iyang gihatagan og gibug-aton ang mas hugot nga waste segregation nga kausaban sa paghakot.
Apil na niini ang padayon nga paggamit sa Mandaue Green Learning Park (MGLP) isip transfer station.
Matod ni Ouano, magpabiling bukas ang MGLP apan mas tutokan na niini ang pagdumala sa mga malata nga basura nga iproseso alang sa paghimo og abuno.
Ang mga dili na mapuslan o dili malata na lamang nga basura ang dad-on ngadto sa Asian Energy landfill sa Consolacion.
Giklaro niya nga ang mga garbage truck sa barangay dili na direktang moadto sa Asian Energy aron maghatod og basura.
Gipasabot sa mayor nga ang siyudad ni-hire og pribadong hauler nga adunay gikinahanglang environmental transfer permit aron modumala sa paglabay sa basura. Ingon niya, wala’y direktang kontrata ang kagamhanan sa siyudad ug ang Asian Energy, tungod kay ang tanang paghakot agi na sa contracted service provider.
Dugang ni Ouano, kasamtangan pa nilang gi-finalize ang kontrata ug gitan-aw sab ang mga quotation gikan sa ubang contractor aron itandi ang presyo.
Giingong mas barato ang tanyag sa kasamtangang hauler sa siyudad, apan padayon silang nangita og paagi aron mas makadaginot ang gobiyerno.
Gihisgotan sab sa mayor ang mga problema sa nahimutangan sa Asian Energy landfill, ilabi na ang bakilid nga dalan sa Consolacion nga makapalisod ug delikado sa paghakot, ilabi na sa mga sakyanan nga wala kaayo mamentinar.
Aron maminusan ang gasto sa paghakot nga gibase sa gibug-aton sa basura, gipasabot ni Ouano nga ang mga malata himuon na nga abuno sa MGLP, samtang ang residual na lang ang ibiyahe.
Gimanduan sab niya ang mga barangay sa hugot nga pagpatuman sa waste segregation ug nagpasidaan nga mahimong suspensuhon ang koleksyon sa basura kon dili mosunod ang mga lumulupyo. / ABC