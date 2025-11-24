Hulga nagpabilin bisan gipahunong na ang trabaho sa Monterrazas

Nipadayag og kabalaka ang kanhi opisyal sa Dakbayan sa Sugbo bahin sa kahimtang sa kontrobersyal nga development sa Monterrazas de Cebu.
Ang proyekto nag-atubang karon og hulga sa landslide tungod sa pagkahunong sa civil works niini.
Si Architect Joseph Michael Espina, kanhi direktor sa Cebu City Planning and Development Office (CPDO), nipasidaan nga ang stoppage order nga giisyu sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) batok sa developer nagbilin sa dagkong bahin sa kabukiran nga na-expose.
Gipasabot ni Espina nga bisan pa man og nakakubkob na ang proyekto sa dakong bahin sa bakilid, wala pa’y bisan unsang stabilization measures nga nabutang.
Kini naghimo sa maong lugar nga daling mag-landslide.
“So there has to be interventions or mitigating measures now to address the open areas there. So I don’t know if they will be allowed to cover it up. I don’t know how they can do that,” matod ni Espina.
Ang proyekto gipahunong niadtong Nobyembre 12, 2025, human nag-isyu ang DENR og notice of violations ug stoppage order.
Kini human ang proyekto gitumbok nga nakatampo sa flash floods sa habagatang mga barangay sa siyudad atol sa Bagyong Tino diin usa ka viral video ang nagpakita sa kusog nga pagdagayday sa tubig ug pagkaguba sa water retention pond sa maong development.
Hinuon, giklaro ni Espina nga ang drainage sa Monterrazas nagaagas paingon sa Kinalumsan watershed, busa wala kini direktang kalambigitan sa makagun-ob nga pagbaha sa ubang bahin sa Talisay, Mandaue, ug Consolacion-Liloan, nga konektado sa Mananga o Butuanon River.
Bisan pa niini, gipasabot niya nga ang pasangil nga mga kalapasan sa Monterrazas nagpabilin nga usa ka seryo-song butang. / EHP