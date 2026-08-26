Hulga nga ‘mamusil’ sa campus sa Brgy. Banilad gisubay sa PNP

Nakig-alayon karon ang kapulisan sa Siyudad sa Sugbo sa Regional Anti-Cyber Crime Unit (Racu) 7 subay sa nahitabong pagpanghulga sa pagpamusil sa sulod sa usa ka university sa Barangay Banilad, Cebu City niadtong alas 12:20 sa udto, Martes, Agusto 25, 2026.
Ang kadagkuan sa tunghaan dali sab nga nisuspenso sa klase ug gipapauli ang ilang mga tinun-an nga kabahin sa pre-cautionary measures ug kasamtanga’ng gihimo ang online class.
Dali nga niresponde ang kapulisan sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Major Thom Ed Taghoy uban sa mga personnel sa Special Weapons and Tactics, Mobile Patrol Unit, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, ug ubang concerned agencies ug nisusi dayon sa maong tunghaan subay sa
giingong hulga.
Nagpadayon pa sa ilang gihimo nga imbestigasyon ang Racu 7 kon kinsa ang responsable sa pagpanghulga.
Samtang nagpaabot sa resulta sa imbestigasyon ang kapulisan sa Siyudad sa Sugbo, niawhag sa publiko nga pabilin nga kalma ug likayan ang pagpakatap sa wala pa mamatud-i nga information sanglit makamugna kini og panic.
Ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo mo-roving matag karon ug unya sa mga dagkong tunghaan ug unibersidad aron maseguro nga naa sa luwas ang tanang tinun-an. / AYB