Hulga sa kinabuhi ni Gov. Pam, gipaimbestigar sa hepe sa PNP

Nimando si Philippine National Police (PNP) chief Police General Jose Melencio Nartatez Jr. og imbestigasyon sa giingong hulga sa kinabuhi batok kang Cebu Governor Pam Baricuatro.
Gimanduan sab niya ang mga unit sa kapulisan sa Central Visayas nga pakusgan ang intelligence monitoring ug operasyon sa seguridad.
Matod ni Nartatez, ang direktiba gihatag ngadto sa Police Regional Office (PRO) 7 ug sa Cebu Police Provincial Office human gibutyag sa gobernador nga adunay gikatahong P2.5 milyunes nga bayad aron ipapatay siya.
“We have already mobilized our regional personnel not only to step up the security measures but also to identify and pursue those behind this threat,” matod ni Nartatez.
Bag-ohay lang nga gipahibalo ni Baricuatro sa publiko ang seryoso nga risgo sa iyang seguridad base sa impormasyon nga adunay usa ka hired gunman gikan sa Mindanao nga giingong gisuholan aron himuon ang pag-atake nga mahitabo sa gawas sa Probinsiya sa Sugbo.
Samtang gisusi sa mga awtoridad ang maong impormasyon, nimando ang hepe sa PNP sa pagpadala og dugang tactical security personnel aron maseguro nga walay makalusot sa seguridad sa gobernador.
Sa usa ka press conference, giingon ni PNP Public Information Office chief BGen. Randulf Tuaño nga ang hepe nimando sab sa pagdestino og dugang 14 ka polis isip security aid ni Baricuatro.
“At any given day meron po siyang bantay na additional na pito at kinabukasan pag sila ay magpapalitan may additional pa rin na pito,” matod ni Tuaño.
Dugang ni Tuaño, gikondenar sa PNP ang bisan unsang matang sa hulga batok sa bisan kinsa, ilabi na sa mga pinili nga opisyal sa kagamhanan. / TPM / SunStar Philippines