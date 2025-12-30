Human 8 ka tuig sa kadalanan, DSWD 7 mipapauli kang Pedro

Sulod sa walo ka taas nga katuigan, ang kadalanan ug konkretong bangketa sa Dakabyan sa Mandaue mao ra ang nahimong katulganan ni Pedro Amosco.
Sa edad nga 22, niabot siya sa dakbayan nga puno sa paglaom ug determinasyon nga makakita og trabaho ug makahimo og mas maayong kaugmaon.
Sama sa daghang Pilipino nga nibiya sa ilang lungsod aron mangitag oportunidad, nagtuo si Pedro nga ang kakugihan ug pagpaningkamot magdala kaniya sa kalampusan.
Apan ang trabaho nga iyang nakuha wala nagdugay. Sa dihang nahunong ang iyang kita, naputol usab ang iyang kaseguruhan sa kaugmaon.
Tungod kay wala na siyay lain kapadulngan, napugos si Pedro nga mopuyo sa balay sa iyang higala, nagtrabaho isip kusinero baylo sa kapuy-an.
Sa dihang naminyo ang iyang higala, napugos na sab siyang mobiya. Gumikan kay walay pamilya nga masaligan ug walay ikapamuhunan aron makasugod pag-usab, si Pedro napadpad sa pagpanginabuhi sa kadalanan.
Sulod sa walo ka tuig, nabuhi siya matag adlaw isip mananahi og sapatos o cobbler ug nag-ayo og daan nga sapatos aron makakuwarta og gamay. Nakatabang sab ang kaayo sa usa ka lokal nga tag-iya sa establisemento nga nagtugot kaniya og pahulayan. Bisan pa niana, wala gyud mawala sa iyang kasingkasing ang paghandom nga makapauli.
Pinaagi sa Pag-abot Program sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7, gitabangan ang mga indibidwal ug pamilyang anaa sa kadalanan pinaagi sa angay nga interbensyon.
Dinhi nabag-o ang dagan sa kinabuhi ni Pedro. Sa dihang niabot ang Pag-abot team, natuman ang dugay na niyang paglaom nga makabalik nga luwas sa iyang pamilya.
Niadtong Nobyembre 17, 2025, opisyal nga nakauli si Pedro sa iyang pamilya sa Barangay Lamac, Pinamungajan, Cebu human sa daghang tuig nga pagkabulag.
Malipayon nga nidawat kaniya ang iyang mga igsuon nga sila si Lucia Amosco Esrame, Ambrosia Amosco Rosario, ug ang iyang umangkon nga si Rutela Amosco Manalag.
Gipasabot sa pamilya nga mas luwas ug mas maampingan nila si Pedro ubos sa ilang pag-atiman kaysa mag-inusara sa kadalanan.
Ilang gisaad ang bug-os nga suporta, gugma, ug emosyonal nga pag-amuma aron siya makabalik pag-ayo sa komunidad.
Gawas sa pag-uli, nakadawat si Pedro og pinansyal nga tabang ug suporta sa panginabuhian gikan sa DSWD 7.
Karong panahona, wala na nag-inusara si Pedro sa kadalanan. Anaa na siya sa panimalay diin napalibutan sa pamilya, gisuportahan sa komunidad, ug napalig-on sa Pag-abot Program aron magsugod pag-usab uban ang dignidad ug paglaom. / PR