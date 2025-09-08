Human makampyon, Eala moduwa dayon og balik

Kadiyot ra ang pagsaulog ni Filipina tennis ace Alex Eala sa iyang pagkahimong kampiyon sa WTA 125 Guadalajara Open sa Mexico gumikan kay mohamag dayon siya sa laing torneyo.
Si Eala mosalmot sa SP Open sa Sao Paulo, Brazil nga sugdan karong Martes, Septiyembre 9, 2025 (PH time).
Mokombati si Eala sa torneyo isip seeded No. 3 diin kontrahon niya sa premiro niyang tahas ang usa ka qualifier alang sa Round of 32.
Apil sab ning maong torneyo ang mga nakontra na ni Eala lakip na ang iyang gipilde sa Guadalara Open finals nga si Panna Udvardy sa Hungary ug Arianne Hartono sa Netherlands.
Ang SP Open usa ka WTA 250 event ug tipik kini sa opisyal nga WTA Tour. / ESL